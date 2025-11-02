PUBLICIDAD

Estudiantes
Federal A
Javier Milei
Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Gimena Accardi
Sabrina Rojas
FINANCIAL TIMES
Diego Santilli
Espectáculos

Sabrina Rojas lució una microbikini ultracavada

La modelo presentó un traje de baño de dos piezas en rojo y dorado, con un diseño de tiras en la bombacha y un collar de caracoles.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 18:59
En una imagen capturada durante sus vacaciones en República Dominicana, la modelo Sabrina Rojas posó con un look de playa llamativo y sensual.

Su elección fue una bikini de dos piezas con un corpiño estilo bandeau en dos colores: rojo intenso en la parte inferior y dorado en la superior, unidos por una argolla central.

La bombacha, de diseño minimalista, presenta finas tiras anudadas a los costados, también en dorado, que se ajustan a la cadera.

Como accesorios, Rojas complementó su outfit con un collar corto de color blanco, aparentemente confeccionado con caracoles o cuentas, y un reloj blanco de gran tamaño en su muñeca izquierda. Su cabello rubio, con ondas naturales, cae sobre sus hombros, y su piel luce un bronceado sutil.

De fondo, se aprecian palmeras y reposeras de playa, con algunas luces cálidas que sugieren el atardecer o la noche caribeña.

