Sabrina Rojas lució una microbikini ultracavada

En una imagen capturada durante sus vacaciones en República Dominicana, la modelo Sabrina Rojas posó con un look de playa llamativo y sensual.
Su elección fue una bikini de dos piezas con un corpiño estilo bandeau en dos colores: rojo intenso en la parte inferior y dorado en la superior, unidos por una argolla central.
La bombacha, de diseño minimalista, presenta finas tiras anudadas a los costados, también en dorado, que se ajustan a la cadera.
Como accesorios, Rojas complementó su outfit con un collar corto de color blanco, aparentemente confeccionado con caracoles o cuentas, y un reloj blanco de gran tamaño en su muñeca izquierda. Su cabello rubio, con ondas naturales, cae sobre sus hombros, y su piel luce un bronceado sutil.
De fondo, se aprecian palmeras y reposeras de playa, con algunas luces cálidas que sugieren el atardecer o la noche caribeña.