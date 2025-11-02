Sabrina Rojas lució una microbikini ultracavada

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En una imagen capturada durante sus vacaciones en República Dominicana, la modelo Sabrina Rojas posó con un look de playa llamativo y sensual.

Su elección fue una bikini de dos piezas con un corpiño estilo bandeau en dos colores: rojo intenso en la parte inferior y dorado en la superior, unidos por una argolla central.

La bombacha, de diseño minimalista, presenta finas tiras anudadas a los costados, también en dorado, que se ajustan a la cadera.

Como accesorios, Rojas complementó su outfit con un collar corto de color blanco, aparentemente confeccionado con caracoles o cuentas, y un reloj blanco de gran tamaño en su muñeca izquierda. Su cabello rubio, con ondas naturales, cae sobre sus hombros, y su piel luce un bronceado sutil.

De fondo, se aprecian palmeras y reposeras de playa, con algunas luces cálidas que sugieren el atardecer o la noche caribeña.