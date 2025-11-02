"Las Almas" y "Senda India" abren un ciclo de documentales en la Usina Cultural

El ciclo de cine Los Martes estará dedicado este mes a los documentales. La programación estará a cargo de Daniela Seggiaro, directora y guionista de gran trayectoria, y contará con la proyección de dos producciones realizadas por cineastas salteñas dentro de la grilla.

"Senda India", el último trabajo de Seggiaro, regresa a salas de Salta después de recorrer pantallas en el Doc Buenos Aires, el cine Malba, y festivales europeos. La otra película salteña del ciclo será "Las Almas", de Laura Basombrío, ganadora de numerosos galardones, entre ellos mejor dirección en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Para completar la programación del mes, se proyectará la brasileña "La transformación de canuto", de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho, y la película paraguaya "Bajo las banderas, el sol", de Juanjo Pereira.

Los Martes es un ciclo que ofrece funciones todos los martes en el teatro de la Usina Cultural, España 98, con una cartelera alternativa a las salas comerciales y a precios accesibles, impulsado por la Dirección de Audiovisuales de Cultura.

Las entradas tienen un valor de $4.400, y están a la venta de forma anticipada en vamos.gob.ar, y en boletería de la Usina antes de la función.

Este martes

Este martes 4 de noviembre, a las 19, se proyecta "Las Almas", de Laura Basombrío.

Habitando la frontera que separa (o reúne) lo místico y lo terrenal, "Las Almas" propone un sueño. Sobre los cerros y el viento de la Puna, la voz de una mujer cuenta su historia. Un relato en el que la memoria se funde con lo onírico. "¿Cómo será cuando estás muerto?", surge espontáneo, libre, en la voz de Estela Quispe, en Tolar Grande.

El recuerdo de los que ya no están, la contemplación de los otros, la vida comunitaria, el trabajo a diario. A partir de una fotografía alucinada, la película ilustra como pocas ese territorio ancestral, mientras un trabajo sonoro de alta precisión construye sobre lo cotidiano un universo único. "Las almas" es un desafío sensible, una experiencia cercana al éxtasis. Una travesía a los confines del país, del mundo, del cine.

A las 21, se proyecta "Senda India", de Daniela Seggiaro.

En 1991, el joven wichí Miguel Ángel Lorenzo filma con una cámara de video Hi8, con humor, sensibilidad y junto a sus paisanos, recorridos por el monte, por casas vecinas, en actos escolares, pericias arqueológicas y visitas de un juez, como parte de las pruebas para un juicio que lleva adelante su comunidad desde 1986.

"Senda India" se construye a partir de esas imágenes y episodios, donde los protagonistas indígenas señalan al mundo blanco el sentido del monte, del idioma y de la vida en comunidad como las bases fundamentales de sus reclamos territoriales.

Las entradas tienen un valor de $4.400, y están a la venta de forma anticipada en la plataforma https://www.vamos.gob.ar/, y en boletería de la Usina, momentos antes de las proyecciones.

El 11, 18 y 25 de noviembre

El martes 11, a las 19, "Senda India" de D. Seggiaro. A las 21, "Las Almas", de L. Basombrío.

El 18 de noviembre, a las 19, "Las Almas" y a las 21, "La transformación de Canuto", de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho.

En una pequeña comunidad mbyá-guaraní entre Brasil y Argentina, todos conocen el nombre de Canuto: un hombre que hace muchos años sufrió la temida transformación en Jaguar, y luego murió trágicamente. Ahora se está haciendo una película para contar su historia. ¿Por qué le pasó esto? Y más importante aún: ¿quién en la aldea debería desempeñar su papel?

El martes 25; a las 19, "Senda India" y, a las 21, "Bajo las banderas, el sol", de Juanjo Pereira.

Este viaje completamente de archivo a través de los 35 años del régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, revela imágenes inéditas y explora una de las dictaduras más largas de la historia, cuyos efectos aún resuenan hoy en día.