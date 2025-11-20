Ataque aéreo ruso en Ucrania dejó 25 muertos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Al menos 25 personas, entre ellas tres niños, murieron este miércoles en un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil del oeste de Ucrania, según informó el Servicio de Emergencias ucraniano en un comunicado.

Otras 73 personas, entre ellas 15 niños, resultaron heridas en el bombardeo. Según dijo desde Ternópil el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, dos misiles rusos alcanzaron a las 07.00 hora local (05.00 GMT) de este miércoles dos edificios de la ciudad.

"Desgraciadamente, en estos momentos no tenemos contacto con 25 personas", dijo Klimenko.

El elevado número de desaparecidos hace prever que el balance de víctimas mortales siga aumentando.

Rusia lanzó anoche contra Ucrania más de cuatrocientos drones y cerca de cincuenta misiles, dirigidos contra regiones de toda Ucrania.

El oeste de Ucrania estuvo entre los principales objetivos del bombardeo, que provocó de nuevo daños en la infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

Los ministros de Exteriores de Países Bajos, Noruega, República Checa, Estonia y Letonia han transmitido a su homólogo ucraniano sus condolencias por las víctimas y han condenado el ataque ruso.

Ucrania usó ATACMS

El Ejército ucraniano atacó instalaciones civiles en la ciudad rusa de Vorónezh, al oeste del país, con misiles de fabricación estadounidense, los cuales fueron interceptados por fuerzas rusas, informó ayer el Ministerio de Defensa ruso.

Kiev lanzó un ataque contra objetivos civiles en Vorónezh utilizando cuatro misiles del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) de fabricación estadounidense, indicó el ministerio. Añadió que las unidades de defensa aérea rusas derribaron todos los proyectiles ucranianos utilizando los sistemas de defensa aérea S-400 y Pantsir, sin que se reportaran víctimas civiles.