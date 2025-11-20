De Narváez ofertó US$1.000 millones por Carrefour

El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, presentó una oferta final de unos 1.000 millones de dólares para comprar la operación de los supermercados Carrefour en la Argentina.

La propuesta fue enviada cerca del límite fijado por el Deutsche Bank para la recepción de las ofertas vinculantes, aunque no se trató técnicamente de una oferta vinculante sino de una oferta final sujeta a las correcciones que surjan de la auditoría y del cierre del balance de la compañía.

Con este movimiento, la definición queda ahora en manos de la casa matriz en París, que deberá decidir si acepta la propuesta o continúa negociando con los otros dos interesados que llegaron a la etapa final: Coto y el fondo Klaff Realty.

GDN lidera el consorcio con el 60% de las acciones, mientras que el 40% restante pertenece al fondo L. Catterton. El grupo ya había adquirido en 2020 la operación de Walmart Argentina, rebautizada como Changomás. En caso de imponerse, la intención es mantener la marca Carrefour bajo un esquema de licencia o franquicia.

Fuentes cercanas a la operación estiman que, si no surgen contratiempos, el acuerdo podría firmarse antes de fin de año, aunque el cierre legal recién se completaría en 2026.

Entre los factores que favorecen a GDN figura que ya cuenta con el management operativo —encabezado por Guillermo Calcagno, exCoto, que asumió hace seis meses— y que la operación no enfrentaría mayores objeciones de Defensa de la Competencia, dada la baja presencia de Changomas en el AMBA y la falta de superposición con Carrefour en muchas plazas del interior.