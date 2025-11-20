Jean Charles Chatard declaró por el tema francesas en Salta

El periodista francés Jean Charles Chatard declaró ayer durante varias horas en una sede fiscal de nuestra ciudad sobre el tema que se convirtió en el eje de sus investigaciones en los últimos años: el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

En horas de la tarde, Chatard publicó en sus redes sociales un adelanto de lo que —según anunció— expresará hoy a la mañana en una conferencia de prensa en un bar céntrico ubicado en la esquina de Caseros y Buenos Aires.

El autor de uno de los libros más leídos sobre el resonante caso cuenta con miles de seguidores que respaldan sus teorías e hipótesis sobre lo ocurrido en julio de 2011 en la quebrada de San Lorenzo o en una propiedad cercana a ese sector.

En sus redes sociales, el periodista y escritor francés escribió: "Tras tres horas y media de una declaración extensa y rigurosa ante cuatro fiscales del servicio especializado en la resolución de femicidios de la provincia de Salta, les anuncio que mañana —por hoy— a las 11 ofreceré una conferencia de prensa en el bar El Gauchito Salteño, ubicado en la esquina de las calles Caseros y Buenos Aires".

Previamente, había señalado: "Mis queridos amigos, después de veinte meses de silencio absoluto, por fin aparece una señal de vida de la fiscalía de Salta. Por fin. Todo indica que la denuncia presentada por Bouvier en París logró despertar algo.

Estoy citado —por ayer— a las 10 para declarar. Espero sinceramente ser escuchado por representantes de la justicia salteña leales, honestos y de buena fe, especialmente ahora que el caso está siendo seguido en paralelo por investigadores franceses y argentinos.

Evidentemente, sería un desastre que la fiscalía intentara armarme un caso —prefiero ni imaginar un escenario así—. La justicia de Salta se dispararía en el pie. Confío en que entiendan que ha llegado el momento de avanzar juntos, en la dirección correcta: la de resolver un expediente judicial que involucra y afecta a ambos países. Por mi parte, no tengo ningún problema en declarar lo que sé: elementos ya expuestos en mi libro publicado en 2015 y que constituyen, a mi juicio, una base sólida para que ambas justicias empiecen, por fin, a investigar". Así se expresó el periodista francés ante sus seguidores, en la antesala de una nueva presentación pública sobre un caso que sigue generando repercusiones en Salta y en Francia.