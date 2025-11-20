Jujuy: Atacó a su pareja y al amante con un palo

Una mujer de 66 años denunció a su pareja por una violenta agresión que sufrió junto a su amante de 29 cuando su pareja los encontró al amanecer juntos en el domicilio conyugal. El hombre engañado lesionó con un palo a la mujer y a su amante, quien huyó del lugar desnudo, aseguran las fuentes de la provincia de Jujuy.. El caso ocurrió en la localidad de Yavi, cerca de La Quiaca. y el caso está en boca de todos.

El "engañado" afirman atacó a palazos a la mujer y al joven por la infidelidad. El supuesto amante tuvo que escapar por una ventana desnudo. Rn tanto la sexagenaria sufrió heridas graves.

Tras la brutal agresión, el hombre se dio a la fuga y aún no fue aprehendido. Los sorprendidos amantes sufrieron heridas de consideración aseguran testigos.

El episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 6.30 en el paraje Inti Cancha de la mencionada localidad.

En esas circunstancias, una mujer de 66 años escuchó que afuera de su domicilio se detuvo una motocicleta y al observar se percató que se trataba de su pareja que se acercaba empuñando un palo.

Allí le preguntó los motivos de su presencia y el sujeto vociferó "te voy a matar a vos", según consta en la denuncia policial. Luego forzó el ingresó y atacó ferozmente a la mujer con el palo y al acompañante también.

En medio del feroz ataque, el joven amante logró reincorporarse y salió en busca de ayuda.

Mientras que el agresor vociferó a la mujer que "voy a buscar un arma y voy a volver para matarlos", según lo denunciado.

Las víctimas se dirigieron a la Seccional 17°, donde alertaron a los efectivos sobre el lamentable episodio.

Además, la mujer tuvo que ser asistida por personal médico que la diagnosticó con múltiple contusión en cráneo, miembros superiores, tórax, mano derecha y región lumbar.