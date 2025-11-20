La Expo Técnica 2025 reunió más de 250 talentos

El Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma fue el escenario de la Expo Técnica 2025: "Un Camino hacia la Innovación", un encuentro que reunió ayer el talento y la capacidad de invención de más de 250 estudiantes y docentes de escuelas técnicas de toda la provincia.

El acto de apertura, contó con la presencia de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales y del intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, junto a autoridades ministeriales, del Ejecutivo municipal, gremiales, del sector empresarial y legislativas.

La Ministra de Educación destacó el orgullo que representan los estudiantes técnicos para Salta: "Nuestros alumnos son objeto de orgullo. Son el presente de Salta", afirmó, resaltando logros nacionales e internacionales obtenidos recientemente.

La jornada, organizada por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), sirvió para visibilizar los proyectos productivos, tecnológicos e innovadores que los alumnos desarrollan en sus instituciones. Reflejan principalmente, vinculación directa con la identidad salteña y con la solidaridad, con mejoras para sus comunidades.

Agroindustria, electromecánica, construcción, gestión y producción textil, tecnología en alimentos, informática, química, producción artesanal son algunas de las orientaciones de las escuelas técnicas.

La Expo Técnica también fortaleció la vinculación entre educación y trabajo. Los estudiantes tuvieron un espacio privilegiado para interactuar con representantes de empresas locales y con instituciones de educación superior.

El intendente Sergio Ramos durante la apertura, se refirió a la importancia que tiene para su gestión la Educación y manifestó su alegría por recibir en Rosario de Lerma a la Expo Técnica y "celebrar el ingenio y la creatividad de estudiantes de toda la provincia".

"La educación técnica es fundamental porque brinda herramientas reales para que nuestros jóvenes puedan ingresar al mercado laboral, especialmente en estos tiempos que corren. Para nosotros, acompañar estas iniciativas es apostar al futuro de Rosario de Lerma", dijo Ramos.

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; el subsecretario de Diseño Curricular e Innovación Pedagógica, Julio Corimayo; el director general de Educación Técnica, Víctor Guerra; la directora general de Nivel Primario, Rosa Saldaña; el director general de Nivel Superior, Carlos Delgado.