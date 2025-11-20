Sáenz analizó con First Quantum el proyecto Taca Taca

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con representantes de la minera First Quantum Minerals, la empresa a cargo del proyecto Taca Taca, para analizar los avances de este desarrollo clave y las oportunidades que generará para la provincia. Participaron del encuentro Keith Green, gerente de Asuntos Públicos de Latam, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía.

La empresa presentó la planificación de las próximas etapas y destacó el potencial de Salta, que se consolida a nivel país.

En la reunión, de la que también participaron el ministro de Gobierno, Ricardo Villada y el delegado de Casa de Salta Martín Plaza, se coincidió en que el proyecto Taca Taca es una oportunidad histórica por su capacidad de generar empleo, desarrollo local y encadenamientos productivos en toda la región.

Tras el encuentro, el Gobernador Sáenz destacó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local: en la etapa actual de estudios, en octubre, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños. "Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta", afirmó el mandatario.

El Proyecto Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, prevé una inversión inicial estimada en USD 3.600 millones y una vida útil proyectada de 32 años, con una producción anual de 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.

El impacto en la creación de empleo será significativo: la etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo y, una vez en operación, se generarán alrededor de 2.000 empleos directos.