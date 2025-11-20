PUBLICIDAD

Senado de la Nación
Trata laboral
proyecto Taca Taca
Boxeo de los Barrios
Crimen de las turistas francesas
Concejo Deliberante Capitalino
Salta

Sáenz analizó con First Quantum el proyecto Taca Taca

Se ratificó una inversión inicial de USD 3.600 millones.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 01:56
Sáenz y Villada con directivos de First Quantum.
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con representantes de la minera First Quantum Minerals, la empresa a cargo del proyecto Taca Taca, para analizar los avances de este desarrollo clave y las oportunidades que generará para la provincia. Participaron del encuentro Keith Green, gerente de Asuntos Públicos de Latam, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía.

La empresa presentó la planificación de las próximas etapas y destacó el potencial de Salta, que se consolida a nivel país.

En la reunión, de la que también participaron el ministro de Gobierno, Ricardo Villada y el delegado de Casa de Salta Martín Plaza, se coincidió en que el proyecto Taca Taca es una oportunidad histórica por su capacidad de generar empleo, desarrollo local y encadenamientos productivos en toda la región.

Tras el encuentro, el Gobernador Sáenz destacó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local: en la etapa actual de estudios, en octubre, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños. "Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta", afirmó el mandatario.

El Proyecto Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, prevé una inversión inicial estimada en USD 3.600 millones y una vida útil proyectada de 32 años, con una producción anual de 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.

El impacto en la creación de empleo será significativo: la etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo y, una vez en operación, se generarán alrededor de 2.000 empleos directos.

 

