Presupuesto 2026: Dos saencistas en contra

En la votación del Presupuesto de ayer hubo un dato político llamativo: dos concejales que responden al saencismo votaron en contra. Es un hecho que a muchos los dejó mirando para todos lados, ya que desde el CCM y desde el Grand Bourg se identifican bajo un mismo proyecto político.

Más llamativo es el análisis si se tiene en cuenta que las concejales María Inés Bennassar y Paula Medici rechazaron el proyecto de Presupuesto en sintonía con La Libertad Avanza y el PRO. Es que, como ellas, también dieron voto negativo Laura Jorge y Agustina Álvarez Eichele, respectivamente. ¿Habrá cambios en los bloques oficialistas?

Medici citó los datos del INDEC correspondientes a octubre, donde la inflación del NOA fue del 2,2%, con aumentos concentrados en alquileres, electricidad, combustibles, alimentos y salud. En ese contexto, cuestionó mecanismo para la Unidad Tributaria. "Tanto que hablamos de salud mental, también hay un estrés financiero en el país y eso debe considerarse. No estoy de acuerdo", dijo.

La concejal Inés Bennasar explicó que rechazó el presupuesto porque no encontró partidas concretas para los proyectos y necesidades que los vecinos plantean en los barrios.

"Las prioridades de la comunidad deben estar reflejadas en el presupuesto, que es la herramienta principal para planificar la ciudad que queremos", sostuvo.

"¿De dónde sacará el dinero para ejecutar los programas?", planteó la edil Jorge. Y "El presupuesto es un cheque en blanco y no lo voy a acompañar", afirmó Álvarez. Más allá de los argumentos, quedó un sabor raro en el oficialismo.