Con más de 160 efectivos y 65 nuevos vehículos se potenció la presencia policial en los barrios de la Capital

En el marco del fortalecimiento del servicio policial en calle, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, dispuso la unificación del trabajo preventivo y operativo de las áreas que patrullan las distintas jurisdicciones de la Capital para optimizar recursos y potenciar la presencia policial en los barrios.

Se reforzó con más de 160 efectivos, 50 nuevas motos y 12 camionetas las áreas de Seguridad Urbana, Motoristas de Emergencias y patrullas de Intervención Ciudadana bajo la administración, auditoría y planificación estratégica del Centro de Coordinación Operativa.

Con la nueva lógica de trabajo el servicio se diagrama en función de la demanda ciudadana que se registra por medio de los sistemas de gestión del 911 que permiten conocer el comportamiento contravencional y delictivo diario en todas las jurisdicciones.

En este contexto, el Ministro destacó la formación e instrucción del personal que constantemente trabaja en entrenamiento y capacitación. Este año los efectivos de estas áreas participaron de 35 cursos de instrucción sobre diversos tipos de intervenciones en calle.

En cuanto al fortalecimiento preventivo se realizan, además, operativos de Protección Ciudadana, que involucra a distintas unidades especiales en un trabajo conjunto de patrullaje inteligente simultáneo.

En lo que va del año se llevaron a cabo más de 30 mil operativos de Protección Ciudadana, se hicieron más de 100 mil infracciones contravencionales, se detuvo a más de 3800 personas por diferentes delitos, se originaron mil operativos por venta de droga en la vía pública y se detectaron más de 700 personas con código rojo, todas fueron puestas a disposición de la justicia. Las intervenciones de Protección Ciudadana se originaron en el marco de los patrullajes inteligentes conjuntos ejecutados desde los Centros de Coordinación Operativa de los distintos Distritos de Prevención de la Policía de Salta.