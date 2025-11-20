Copa Davis EN VIVO: Argentina empata ante Alemania y define en dobles: si avanza, España será el rival en semis

El Final 8 de la Copa Davis 2025 se disputa en Bolonia entre el 18 y 23 de noviembre. El equipo argentino, comandado por Javier Frana, se mide contra Alemania: Etcheverry venció a Struff 7-6 y 7-6 y le dio el primer punto de la serie a Argentina, pero Alexander Zverev venció por 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndolo y todo se definirá en el tercer partido de dobles entre Zeballos-Molteni y Krawietz-Puetz.

Si el combinado nacional avanza a semifinales, se enfrentará con España, que viene de ganarle a República Checa 2-1 en el primer turno del día.