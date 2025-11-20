Qué películas estrenaron este jueves en el cine y cuáles son las recomendadas para este fin de semana largo

inicia sesión o regístrate.
Terror en Shelby Oaks
Sinopsis: Doce años después de la desaparición de su hermana, líder de un equipo paranormal, Mia Brennan descubre una inquietante cinta que sugiere que el demonio de su infancia podría ser real. Decidida a encontrar respuestas, se adentra en una aterradora investigación que revela un horror oculto en las sombras.
Elenco: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Keith David, Robin Bartlett, Charlie Talbert, Emily Bennett, Sarah Durn, Lauren Ashley Berry, Eric Francis Melaragni.
Wicked por siempre
Sinopsis: Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.
Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Bowen Yang, Bronwyn James
La muerte de un comediante
Sinopsis: Juan Debré (Diego Peretti) dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas.
Elenco: Diego Peretti, Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove, Heinz K. Krattiger.