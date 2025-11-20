PUBLICIDAD

Espectáculos

Aldana Masset, la entrerriana que representó a Argentina en Miss Universo 2025, quedó eliminada

La modelo y cantante fue eliminada en la etapa decisiva del certamen internacional, aunque cosechó apoyo por su carisma y sinceridad.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 23:53
Aldana Masset, representante argentina en el Miss Universo 2025, quedó fuera de la fase final del certamen. 

La joven de Valle María, provincia de Entre Ríos, generaba muchas expectativas por su paso en Tailandia: en las preliminares desfiló con un bikini verde que desató una fuerte repercusión en redes sociales.

A pesar de no avanzar, su eliminación fue recibida con mensajes de aliento. Sus seguidores destacaron su profesionalismo, su carisma y el compromiso con el mensaje que ha llevado al certamen. 

Masset, cantante, modelo y asesora

Masset, que fue coronada Miss Universo Argentina en mayo de este año, tiene una historia personal que la distingue. Cantante, modelo y asesora de imagen, saltó a la fama tras su paso por la banda Agapornis. 

Además, durante su preparación en Tailandia, habló públicamente sobre una condición íntima: padece alopecia desde su nacimiento. “En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”, dijo en redes, visibilizando un mensaje de aceptación y autenticidad. 

En otro momento del certamen, también se refirió con solidaridad a la caída de una compañera durante el desfile preliminar, enviando sus mejores deseos y destacando la unión entre las participantes. 

Aunque su recorrido en Miss Universo no culminó con la corona, Masset deja una huella positiva: cerró su paso con dignidad, con el respaldo de su comunidad y con una historia inspiradora sobre la belleza más allá de los estereotipos.

Temas de la nota

Últimas noticias

