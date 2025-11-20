PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
20 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El Carril
Crimen del Padre Martearena
Dr. Antonio Salgado
fas 2025
Ciberdelincuencia
ciclismo extremo
Hantavirus
Narcotráfico Salta-Jujuy
festival lgbtiq+
El Carril
Crimen del Padre Martearena
Dr. Antonio Salgado
fas 2025
Ciberdelincuencia
ciclismo extremo
Hantavirus
Narcotráfico Salta-Jujuy
festival lgbtiq+

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Una unidad de la División de Caballería funcionará en El Carril

En los próximos días se inaugurará en este municipio una unidad de la Policía de la Provincia para reforzar la seguridad en el Valle de Lerma.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 08:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La nueva unidad de División de Caballería de la Policía de Salta realizará tareas de seguridad y patrullaje, control de animales sueltos en la vía pública para prevenir siniestros viales y trabajo coordinado con las otras divisiones que ya operan en la zona, a fin de fortalecer la seguridad integral en toda la región.

Para su puesta en funcionamiento, avanzan las obras de reacondicionamiento del edificio ubicado en el predio del ex matadero municipal de El Carril. El intendente Efraín Orosco recorrió los trabajos junto al director de Seguridad, Crio. Gral. Luis Ríos, y el jefe de Caballería, Crio. Jorge Ríos.

“La ubicación estratégica de nuestro municipio y el trabajo constante que realizamos junto al gobernador Gustavo Sáenz nos permiten seguir fortaleciendo las políticas de seguridad en beneficio de nuestra comunidad”, sostuvo Orosco.

Además, destacó que en el municipio ya se encuentran funcionando la Unidad del Distrito de Prevención Nº 11, la División Rural, Criminalística, Infantería, Drogas Peligrosas, Bici policías y la Unidad de Investigaciones del Valle de Lerma.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD