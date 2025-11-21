Compañía Teatral Salteña regresará con La Nueva Ilusión

Luego del estreno de La Nueva Ilusión, y tras la gran respuesta del público, Compañía Teatral Salteña regresará con la obra al escenario del Salón Auditorium "Dr. Rafael Villagrán" (Belgrano 1349), hoy a partir de las 21.30 horas.

En el estreno de septiembre pasado el público salteño fue testigo de una noche que quedará en la memoria. Entre risas, silencios y lágrimas, La Nueva Ilusión, la obra de Guillermo Camblor con dirección y puesta de Juan Nicastro, debutó en el Salón Auditorium "Dr. Rafael Villagrán", marcando un nuevo rumbo para la Compañía Teatral Salteña. No fue un estreno más: fue una experiencia donde el teatro se volvió espejo, un espacio en el que los espectadores pudieron verse reflejados en los personajes, en ese café suspendido entre la realidad y el sueño, entre lo que fue y lo que podría haber sido.

Una hermosa experiencia

Para Juan Nicastro, director de la puesta, ese fue el mayor logro: "Que la gente se permitiera sentir, sin explicarlo todo. Que vivieran la obra como una experiencia. Lo más lindo fue ver que cada uno la completó a su manera: algunos con lágrimas, otros con una sonrisa, pero todos con algo latiendo adentro." La Compañía Teatral Salteña, integrada por José Manenti, Daniel Frísoli, Jaquelinne Minati y Susana Urrestarazu, se aleja aquí del registro cómico que la caracteriza para adentrarse en un territorio más poético y reflexivo. La Nueva Ilusión transita la fragilidad de los vínculos, la nostalgia, el paso del tiempo y el deseo persistente de seguir soñando aun entre las ruinas.

Las entradas generales: $20.000. Jubilados y estudiantes: $15.000 (con acreditación, en boletería del teatro). Venta online: www.auditoriumsalta.com

Grupo Arpi

Por su parte, mañana se repondrá la obra Sorelle (Hermanas), desde las 21.30, en el Salón Auditórium.

Un convento tranquilo y ordenado ve alterada su rutina con la llegada inesperada de una nueva hermana que trae un aire misterioso y algo debajo del hábito y hace que las demás monjas entren en un torbellino de enredos, sospechas y carcajadas. "Sorelle (Hermanas)" es una comedia donde nada es lo que parece y donde las risas surgen a cada paso.

Con un texto ágil, un elenco explosivo y lleno de energía y una dirección que apuesta al humor de enredos, "Sorelle (Hermanas)" invita al espectador a disfrutar de una comedia fresca, divertida y llena de personajes entrañables que llegan para conquistar al público.

Los protagonistas

Libro y Dirección: Omar Pizzorno - Asistente: Loreto Paesani - Producción: Grupo Arpi Teatro. Elenco: Pablo Andrada, Gustavo García, Sergio Martínez, Nahuel Morales, Adolfo García, Ezequiel Baños. No apta menores de 12 años. Entrada General: $ 20.000.

