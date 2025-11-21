El Cabildo abre de noche para celebrar el Día de la Flor Nacional y el Día de la Música

Este sábado 22 de noviembre, el Museo Histórico del Norte abrirá sus puertas en horario nocturno con una propuesta especial para celebrar el Día de la Flor Nacional y el Día de la Música. La actividad se desarrollará entre las 20 y las 23 en el Cabildo Histórico de Salta, ubicado en Caseros 549, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa invita a los vecinos y turistas a vivir una experiencia diferente en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con un recorrido nocturno por el patio y las galerías, ambientado para la ocasión. La noche también contará con música en vivo bajo el histórico ceibo, árbol emblema y símbolo de la flor nacional argentina.

Uno de los momentos centrales será la presentación del ensamble de saxofones “Incluyendo Vidas”, de la Escuela Superior de Música N° 6003, dirigido por la profesora Mariana Kortsarz, que aportará un marco artístico especial a esta celebración cultural en pleno corazón del casco histórico.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca revalorizar el patrimonio, promover el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para la comunidad, uniendo música, historia y tradición en un entorno cargado de identidad salteña.