18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

El Cabildo abre de noche para celebrar el Día de la Flor Nacional y el Día de la Música

Este sábado 22 de noviembre, el Museo Histórico del Norte abrirá sus puertas en horario nocturno para celebrar el Día de la Flor Nacional y el Día de la Música, con recorridos especiales por el Cabildo, música en vivo bajo el ceibo histórico y la presentación del ensamble de saxofones “Incluyendo Vidas”, con entrada libre y gratuita.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 10:53
Este sábado 22 de noviembre, el Museo Histórico del Norte abrirá sus puertas en horario nocturno con una propuesta especial para celebrar el Día de la Flor Nacional y el Día de la Música. La actividad se desarrollará entre las 20 y las 23 en el Cabildo Histórico de Salta, ubicado en Caseros 549, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa invita a los vecinos y turistas a vivir una experiencia diferente en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con un recorrido nocturno por el patio y las galerías, ambientado para la ocasión. La noche también contará con música en vivo bajo el histórico ceibo, árbol emblema y símbolo de la flor nacional argentina.

Uno de los momentos centrales será la presentación del ensamble de saxofones “Incluyendo Vidas”, de la Escuela Superior de Música N° 6003, dirigido por la profesora Mariana Kortsarz, que aportará un marco artístico especial a esta celebración cultural en pleno corazón del casco histórico.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca revalorizar el patrimonio, promover el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para la comunidad, uniendo música, historia y tradición en un entorno cargado de identidad salteña.

Temas de la nota

Temas de la nota

