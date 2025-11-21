PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en Orán
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en Orán

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Luz verde a los autos de EE.UU.: Argentina aceptará la importación de vehículos con estándares americanos

Argentina dará “acceso preferencial” a vehículos de EE.UU. y, crucialmente, aceptará sus Normas Federales de Seguridad y emisiones.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 11:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump tendrá un impacto directo en el mercado automotor. Argentina se comprometió a eliminar barreras clave que dificultaban la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos.

 

El pacto incluye dos puntos decisivos:

  1. Aranceles: Argentina otorgará "acceso preferencial al mercado" para las exportaciones de bienes estadounidenses, mencionando específicamente a los "vehículos motorizados".
  2. Estándares: Se eliminará una barrera no arancelaria fundamental. Argentina "aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos bajo los Estándares Federales de Seguridad Vehicular (FMVSS) y los estándares de emisiones de EE.UU.".

Este último punto significa que los autos (como camionetas, deportivos o eléctricos) que cumplen las normas de seguridad y ambientales para venderse en EE.UU. podrán ingresar al mercado argentino sin necesidad de pasar por costosos procesos de adaptación o re-certificación locales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD