Luz verde a los autos de EE.UU.: Argentina aceptará la importación de vehículos con estándares americanos

El acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump tendrá un impacto directo en el mercado automotor. Argentina se comprometió a eliminar barreras clave que dificultaban la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos.
El pacto incluye dos puntos decisivos:
- Aranceles: Argentina otorgará "acceso preferencial al mercado" para las exportaciones de bienes estadounidenses, mencionando específicamente a los "vehículos motorizados".
- Estándares: Se eliminará una barrera no arancelaria fundamental. Argentina "aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos bajo los Estándares Federales de Seguridad Vehicular (FMVSS) y los estándares de emisiones de EE.UU.".
Este último punto significa que los autos (como camionetas, deportivos o eléctricos) que cumplen las normas de seguridad y ambientales para venderse en EE.UU. podrán ingresar al mercado argentino sin necesidad de pasar por costosos procesos de adaptación o re-certificación locales.