Orán: Un menor de 15 años recibió un disparo durante un confuso episodio en barrio Taranto

En medio de un clima de confusión, hermetismo y versiones cruzadas, un menor de 15 años resultó herido de bala durante la mañana de ayer en el barrio Taranto, en la ciudad de Orán. El caso, que no fue informado oficialmente hasta el momento, se conoció a partir del testimonio del propio efectivo involucrado.

Según la información a la que se pudo acceder, el hecho se produjo cuando un efectivo de la Policía de la Provincia habría utilizado su arma reglamentaria y efectuado un disparo que impactó en el adolescente. En su primera declaración, el uniformado sostuvo que se trató de una situación vinculada a un intento de robo, aunque esa versión todavía no fue confirmada por ninguna autoridad judicial o institucional.

El episodio ocurrió en circunstancias que continúan siendo materia de investigación. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el lugar exacto dentro del barrio, la secuencia completa de los hechos ni sobre cómo se llegó al momento en que se efectuó el disparo.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el menor fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul con un disparo en una de sus piernas. Lo que sí está confirmado es que se activó el protocolo correspondiente en casos donde intervienen fuerzas de seguridad, por lo que se espera que se realicen pericias balísticas y una reconstrucción del hecho.

El caso genera preocupación en la comunidad del barrio Taranto, una zona donde en los últimos meses se han registrado distintos episodios vinculados a la inseguridad. Según la versión del policía, él se encontraba en la vivienda de su padre, de 77 años, quien vive solo, justamente por los hechos de inseguridad que se venían registrando en el barrio.

De acuerdo con ese relato, durante la madrugada del jueves un menor ingresó a la vivienda. El adolescente fue sorprendido por el efectivo, quien sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto. Siempre según la versión del oficial, el menor hizo caso omiso y se abalanzó sobre él. En medio del forcejeo, el arma se disparó de manera accidental.

La bala hirió una de las piernas del adolescente, que quedó tendido en el suelo. De forma inmediata llegó una patrulla al lugar junto a una ambulancia del SAMEC para asistirlo. Luego fue trasladado al hospital San Vicente de Paul, donde se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, las autoridades competentes no emitieron un parte oficial. Se espera que en las próximas horas se conozca información más precisa sobre el avance de la investigación, el accionar del efectivo y el contexto completo en el que se produjo el disparo.