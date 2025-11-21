PUBLICIDAD

21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Javier Milei
Los Pumas
Donald Trump
Denuncia de mala praxis
Agencia Provincial Salta Deportes
Patricia Bullrich
Fútbol
Nacionales

Javier Milei confirmó que en marzo asistirá a la Argentina Week en Nueva York

“Estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, dijo.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 16:48
El presidente Javier Milei asistirá en marzo del año próximo a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que definió como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país

“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó este viernes el mandatario en X.

El evento organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, precisó el embajador Alejandro Oxenford.

Será un encuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, indicó el diplomático. 

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford. 

Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.

 

 

