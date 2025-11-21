La ex Miss Universo Argentina reveló cómo se vivió la final del certámen en Tailandia

Alina Akselrad, ex Miss Universo Argentina 2020 y actual parte de la organización del certamen internacional, habló desde Bangkok en una extensa entrevista donde relató minuto a minuto cómo vivió la final de Miss Universo, el desempeño de Argentina y el escándalo que estalló tras la coronación, cuando un miembro del jurado aseguró que no los habían dejado votar.

Según la conversación que tuvo en el programa “Ensobrados” de Radio Splendid, explicó desde Tailandia que aún se desarrollaban actividades oficiales del evento, y dejó declaraciones fuertes, detalles del detrás de escena y una defensa firme del rol de la mujer en la competencia.

Alina abrió la comunicación situando el momento exacto en el que se encontraba: “Muy bien, la verdad que un poco cansada porque para ustedes fue ayer la final, pero para mí fue hoy a las 8 de la mañana y acá son las 11 de la noche. Y seguimos en el día de la final por acá”.

De inmediato explicó el contexto del evento: “Fue un evento muy, pero muy lindo, 120 candidatas con mucha expectativa, mucha emoción, mucha adrenalina. Yo estoy trabajando en la organización de Miss Universo y lo vivo un poco ahora desde el detrás de escena”

Aunque destacó la calidad de la candidata argentina, admitió una cuota de tristeza: “Por ahí un poco de esta tristeza de no ver la clasificación de Argentina, teniendo una muy buena candidata”.

Aunque lo que más marcó su perspectiva fue el enfoque del certamen en el rol de la mujer: “Hoy en día una Miss Universo no es más el estereotipo de la cara bonita, sino una mujer que se defienda, que levante su voz y que ponga un límite hasta en estas situaciones de abuso de poder”.

Cómo se evalúa a una Miss Universo

La ex reina detalló el sistema de puntuación: “Son 30 días de competencia. El 50% del puntaje está derivado en la entrevista con el jurado. Primero se evalúa el idioma inglés porque es una embajadora internacional y la entrevista dura unos 10 minutos, allí se toma como una entrevista laboral. Tenés que mostrar por qué sos la indicada para trabajar con la organización durante un año”.

El trabajo de la ganadora también fue explicado: “La última reina visitó 32 países. Una Miss Universo no sólo está en alfombras rojas, también en eventos culturales y sociales, siendo vocera de la mujer empoderada en el siglo XXI”.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando le preguntaron por la denuncia de un miembro del jurado, Omar Jarfuch, quien afirmó que no los habían dejado votar.

La respuesta de Alina fue contundente: “No, es totalmente incorrecto. Los ocho jurados estaban ahí votando en tiempo real”.

Cuando le preguntaron por qué Jarfuch habría denunciado algo así, respondió: “Tendrá sus razones, las cuales desconozco. Siempre van a salir a hablar. Es parte del entretenimiento y del espectáculo”.

La polémica situación de Miss México, quien se plantó ante el conductor del evento por maltrato, generó debate en todo el mundo: “Creo que sí le dio visualización, hizo que el mundo la viera. Ella no es sólo Miss México, es Fátima Bosch. Con su ejemplo puso un límite, levantó su voz y eso es lo que hace una Miss Universo”.

Cerró con un mensaje para quienes critican los certámenes: “Lo lindo es celebrar el rol de la mujer, sea quien sea la ganadora. Muchas veces estos concursos son muy juzgados en nuestro país y está bueno informarse antes de opinar”.