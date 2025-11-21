PUBLICIDAD

22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: el cielo comienza a despejarse, ¿se viene la primera ola de calor?

La máxima del sábado subirá a los 26º y el domingo llegará a 30º. Según el Servicio Meteorológico Nacional, habrá un fuerte anticipo del verano en la semana.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 20:33
La ciudad de Salta transitará un fin de semana largo con temperaturas altas pero moderadas y un clima relativamente estable, antes de la llegada de lo que parece ser una ola de calor más intensa prevista para la próxima semana.

Según los datos meteorológicos del Servicio Nacional, el sábado y domingo se presentarán con marcas elevadas pero sin extremos, mientras que desde el martes las máximas treparán de manera notable.

Para este sábado, se espera una jornada agradable con 26° y un cielo parcialmente nublado, ideal para actividades al aire libre sin el agobio típico del verano.

El  domingo, en cambio, subirá un poco la sensación térmica: la máxima trepará a 30°, y podrían registrarse lluvias durante la noche, lo que aportaría algo de alivio.

El panorama se mantiene cálido el lunes, también con 30°C, pero será a partir del martes cuando los salteños comenzarán a sentir un cambio brusco. Ese día, la máxima alcanzará los 36°, iniciando una seguidilla de jornadas muy calurosas.

El miércoles ofrecerá un leve respiro con 33°, pero el jueves volverá a escalar hasta los 36°, consolidando un escenario de verano no solo la capital provincial, sino también en el interior.

El pronóstico para Salta

  • Sábado: 26°, cielo parcialmente nublado.

  • Domingo: 30°, posibles lluvias por la noche.

  • Lunes: 30°, cálido.

  • Martes: 36°, inicio de jornadas muy calurosas.

  • Miércoles: 33°, mitad de semana a pleno sol.

  • Jueves: 36°, nuevamente muy caluroso.

