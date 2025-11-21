Rosario Central campeón: ¿quiénes hubieran ganado la Liga Tabla Anual entre 1968 y 2024?

La sorpresiva consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual reactivó un debate histórico en el fútbol argentino: ¿quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa?

La reconstrucción histórica de los torneos, sumando los puntos de las ligas y torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país.

El palmarés de la regularidad: cuántos títulos suma cada club (1968-2024)

La reconstrucción histórica de 56 temporadas por el criterio de mayor cantidad de puntos anuales arroja el siguiente palmarés de campeones de la regularidad:

River Plate: 17 títulos

Boca Juniors: 13 títulos

Vélez Sarsfield: 7 títulos

Independiente: 3 títulos

Racing Club: 2 títulos

San Lorenzo: 2 títulos

Ferro Carril Oeste: 2 títulos

Estudiantes (LP): 2 títulos

Newell's Old Boys: 2 títulos

Argentinos Jrs: 1 título

Unión (SF): 1 título

Lanús: 1 título

Rosario Central: 1 título (sin contar la consagración de 2025).

La lista de campeones históricos por puntos (1968 - 2024)

Este es el listado completo de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la Tabla Anual (mayor cantidad de puntos sumados en la temporada regular):