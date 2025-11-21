Caroline de Chaunac, J. Cornejo Albrecht, Fernando Belton y  Roly Arias, en FAS 2025

Hasta el domingo, con la participación de 33 galerías del país y unos 200 artistas, se puede visitar la Feria de Arte Salta 2025, en el Condominio La Trinidad de San Lorenzo Chico. En ese marco, LuCo Arte, de Delia Cornejo y Hernán Ludueña, en galería 10 del predio, presenta obras de Roly Arias, Fernando Belton, Jorge Cornejo Albrecht y Caroline de Chaunac (Francia).

Esta instancia amplía las posibilidades de circulación y reafirma el compromiso de la galería con la promoción de voces diversas dentro del panorama artístico regional. En esta edición, LuCo Arte presenta el trabajo de artistas cuyas trayectorias y propuestas estéticas dialogan entre sí y enriquecen la mirada del público.

Roly Arias es un artista plástico multipremiado a nivel nacional e internacional. Sus obras forman parte de importantes colecciones públicas, como el Museo de Bellas Artes Castagnino de Rosario y el Museo de Arte Contemporáneo de Salta.

Fernando Belton, dentro de la pintura realista, abarca temas relativos a la naturaleza y al paisaje, con una particular relación con lo onírico y lo sobrenatural. A través de una manufactura clásica, su producción evidencia la intersección de lo tradicional con lo actual. El trabajo del artista pone en conflicto la noción de naturaleza como algo simplemente dado; la concibe, más bien, como la propia construcción del individuo en la permanente búsqueda de sí mismo y su relación con el entorno.

Nacida en Nantes

Caroline de Chaunac nació en Nantes, Francia. Finalizó la Licenciatura en Artes Plásticas en 2006 y desde 2011 reside en nuestra provincia. Participa en proyectos de performance y teatro como escenógrafa en Francia, Irlanda y Bruselas.

Su obra ha sido exhibida en muestras colectivas como 440 obras, casi Diamantes, Museo de la Ciudad de Salta, 2022, y Casas con arte (Galería Nativa, 2023), y en exposiciones individuales en el Centro Cultural América, Museo Jallpha Kalchaki, de San Carlos, Adentro Galería, Santa Fe y Pro Cultura Salta.

En tanto que Jorge Cornejo Albrecht, con más de 50 años en ámbito artístico, produce una obra que ha trascendido las fronteras del país, y llevaron su arte a diferentes galerías y espacios culturales del mundo.

A lo largo de su carrera artística sus obras vistieron las salas del Museo Provincial de Bellas Artes de Salta, el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, la Casa de la Cultura, y el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, entre otras. También tuvo gran protagonismo en Casa de Salta, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, en la Universidad de Derecho, y en el Salon Azul del Senado de la Nación (CABA).