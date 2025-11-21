Un abogado de Tartagal integra la nueva Autoridad Nacional de la Competencia

Un abogado tartagalense, entre sus cinco miembros, integra la recientemente creada Autoridad Nacional de la Competencia, que de manera descentralizada y autárquica actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en reemplazo de la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Se trata de un órgano de resolución de cuestiones antimonopólicas (antitrust) que tendrá un poder superior al de su antecesor, porque mientras la CNDC recomendaba cursos de acción, la nueva autoridad resolverá sin intervención de la Secretaría de Industria y Comercio.

Los cinco integrantes fueron nombrados en comisión por el presidente Javier Milei a través del Decreto 810/2025, publicado el 17 de noviembre en el Boletín Oficial, y el Senado debe prestar el acuerdo definitivo para sus nombramientos. El flamante organismo podrá actuar antes de que se produzca una fusión de empresas, por ejemplo, con la salvedad de que el régimen previo de control de concentraciones entra en vigencia a partir del año de la creación de la ANC; es decir, regirá para operaciones que se realicen después del pasado 17 de noviembre.

Luego de un Concurso Público de Antecedentes y Oposición, fueron seleccionados Eduardo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; el tartagalense Lucas Trevisani Vespa y Marcelo D’Amore, como vocales. También fueron designados Ana Parente como secretaria instructora de Conductas Anticompetitivas y Germán Zamorano como secretario de Concentraciones Económicas.

Montamat es cordobés, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. El tartagalense Lucas Gabriel Trevisani Vespa tiene un perfil más técnico. Es abogado, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. Antes de asumir fue director de Promoción y analista senior de la Dirección de Concentraciones Económicas de la agencia de competencia. Ha escrito y publicado artículos sobre regulación financiera y control de fusiones y es profesor invitado en distintos programas de defensa de la competencia dictados por la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Austral. Actualmente es vocal de la CNDC, puesto que ocupa desde diciembre de 2023.

A través del Decreto 810/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la cobertura de los principales cargos del organismo, lo que responde a la necesidad de poner en funcionamiento pleno a la Autoridad Nacional de la Competencia, un ente descentralizado y autárquico creado para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas en los mercados. El proceso de selección, iniciado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se rigió por un reglamento específico y contempló varias etapas: evaluación de antecedentes curriculares y laborales, evaluación técnica, entrevistas y presentación de proyectos de gestión institucional. Una vez conformadas las ternas de candidatos para cada cargo, la Oficina Anticorrupción analizó posibles conflictos de intereses y emitió sus recomendaciones, que fueron consideradas antes de la designación.



