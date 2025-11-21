Salta revivirá la historia sobre ruedas con la 1° Exposición de motos clásicas

Las calles del centro salteño volverán a vibrar al ritmo de los motores clásicos este viernes 22 de noviembre, cuando se realice la 1° Exposición de Motos Clásicas de Salta en Plaza Alvarado, ubicada en la intersección de Ayacucho y Alvarado, a partir de las 18 horas.

La iniciativa reunirá a coleccionistas, motociclistas y fanáticos de las motos antiguas, quienes exhibirán verdaderas joyas mecánicas que marcaron distintas épocas. “La propuesta invita a recorrer la historia sobre dos ruedas a través de modelos que supieron dominar rutas, ciudades y competencias décadas atrás”, explicó Sebastián “Chiquito” Avila, cultor de las dos ruedas.

Uno de los principales atractivos será la votación abierta al público, donde los asistentes podrán elegir “la más linda”, en un espacio participativo pensado para grandes y chicos. Además, el evento contará con la participación del Frente Punto Retro, un colectivo vinculado a la cultura vintage que acompaña y promueve este tipo de propuestas.

Con una estética retro y un clima familiar y de amigos, la exposición no solo apunta a los apasionados del mundo motor, sino también a quienes quieran disfrutar de una tarde diferente en el corazón de la ciudad. La invitación está abierta a toda la comunidad.

Entre los organizadores, se encuentran Alejandro Vilte y Tuty Mas. Con esta edición buscan instalarse como un evento anual, que valore el patrimonio cultural y mecánico de las motos clásicas y genere un punto de encuentro para distintas generaciones.