Contrabando: Decomisan 97 neumáticos sin aval legal en operativos en Salta y Jujuy

El contrabando de neumáticos sigue siendo una de las modalidades más detectadas en los controles fronterizos y sobre rutas clave del norte argentino. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad lograron el decomiso de 97 cubiertas sin aval legal en dos operativos realizados en la provincia de Salta y en Jujuy, en infracción a la Ley 22.415 – Código Aduanero.

El primer procedimiento se realizó el jueves al mediodía sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 10, en jurisdicción de Orán. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Orán”, dependientes del Escuadrón 20, interceptaron dos vehículos: un Toyota Corolla y un Fiat Cronos.

Durante el control físico y documental, los gendarmes constataron que ambos rodados transportaban un total de 40 neumáticos de distintas medidas y marcas, sin ningún tipo de documentación que justifique su procedencia legal, ingreso al país o pago de tributos correspondientes.

Ante esta situación, se dio intervención a ARCA delegación Orán, que ordenó el secuestro de la mercadería en infracción aduanera, labrándose las actuaciones correspondientes por presunta infracción al Código Aduanero.

El segundo operativo se concretó durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 34, en la provincia de Jujuy. En este caso, personal de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, inspeccionó un vehículo que circulaba por la zona.

En su interior se hallaron 57 neumáticos de origen extranjero sin aval aduanero, razón por la cual se procedió al inmediato secuestro de la carga. Intervino la Unidad Fiscal Federal Jujuy, junto con ARCA – Dirección General de Aduanas (Jujuy), que ordenó el decomiso formal de los elementos y el avance de las actuaciones judiciales.

Fuentes oficiales señalaron que el ingreso ilegal de neumáticos se mantiene como una problemática recurrente en el norte del país, especialmente en corredores viales que conectan con pasos internacionales. Además de generar una competencia desleal con el comercio formal, esta práctica implica una importante evasión fiscal para el Estado.

Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de la mercadería, su destino final y si existe vinculación con redes organizadas dedicadas al contrabando internacional.