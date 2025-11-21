PUBLICIDAD

ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Deportes

Salta brilló en el Nacional de Pesas con una lluvia de medallas

Una delegación de jóvenes atletas salteños tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas 2025 que se realizó en el CeNARD, Buenos Aires. Todos los representantes de la Fundación Dharma lograron subirse al podio.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 09:57
Salta volvió a dejar su huella en el deporte nacional. En el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, que se llevó a cabo del 9 al 15 de noviembre en el CeNARD de Buenos Aires y fue organizado por la Federación Argentina de Pesas, la provincia obtuvo una sobresaliente actuación con atletas que representaron a la Fundación Dharma.

 

 

 

Entre los logros más destacados se encuentra el de Manuela Camacho Meregaglia, de solo 14 años, quien se coronó tricampeona nacional en la categoría Sub 15 hasta 48kg: fue oro en arranque (48kg), oro en envión (50kg) y oro en el total olímpico con 98kg levantados.

Manuela Camacho Meregaglia

 

El equipo completo cosechó medallas en sus respectivas categorías:

 Nicolás Barrera (Sub 20 M60kg): oro en envión, bronce en arranque y bronce en total olímpico.
 Facundo Medina (Sub 17 M56kg): bronce en arranque, envión y total olímpico.
 Máximo Landívar (Sub 15 M60kg): triple medalla de oro en arranque, envión y total olímpico.
 Solana Mercado Hurtado (Sub 15 y Sub 17 F53kg): oro en las tres pruebas Sub 15, y doble bronce en Sub 17.
 Francisco Paz (Sub 15 M71kg): triple medalla de plata.
 Jazmín Teves Capo (Sub 15 F+77kg): oro en envión y total olímpico, bronce en arranque.
 Manuela Camacho Meregaglia (Sub 15 F48kg): triple medalla de oro.

La preparación y conducción de la delegación estuvo a cargo de los entrenadores José Paz y Exequiel Hurtado, referentes del levantamiento olímpico en la provincia. Durante la inauguración oficial, estuvieron presentes el titular del Comité Olímpico ArgentinoMario Moccia; el subsecretario de DeportesDiógenes de Urquiza; y la presidenta de la Federación Argentina de PesasMaría Belén Martínez, quien agradeció el apoyo del ENARD y el compromiso de las familias y atletas: “Sin ellos, no sería posible este gran evento”. Toda la actividad del campeonato puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Argentina de Pesas, que transmitió las distintas categorías y premiaciones a lo largo de la semana.


 

