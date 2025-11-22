Alumnos instalarán un sistema de semáforos

El intendente de la ciudad de Gral. Güemes, Carlos Rosso, firmó un acuerdo con docentes, alumnos y padres de los alumnos pertenecientes a la EET Galileo Galilei de Campo Santo, para la instalación de un sistema de semaforización, que se encargará de controlar la circulación de vehículos sobre la ruta nacional 34, en el cruce con la calle Sarmiento, que fue individualizado como un punto crítico, por la constante ocurrencia de accidentes viales.

Los alumnos de la escuela Galileo Galilei, cuentan con la experiencia de haber elaborado y construido un sistema de semáforos, para ser instalado sobre calle 9 de Julio, frente a la escuela Antonino Fernández Cornejo, con la finalidad de brindar seguridad a los alumnos durante el ingreso y la salida de clases. Este sistema, fue ganador de las instancias nacionales de una competencia organizada por la INET, siendo, además, declarado de Interés Municipal por en el Concejo Deliberante de Campo Santo, aprobando un proyecto de declaración, por medio del cual se le solicita al Ejecutivo, otorgue el permiso para su instalación. El proyecto espera por el cumplimiento de ese pedido.

"Me pareció importante que, en lo educativo, no haya diferencias de límites territoriales. Las oportunidades deben ser las mismas si se trata de instituciones educativas de Gral. Güemes, Campo Santo o El Bordo. En este caso, convocamos a la EET Galileo Galilei porque sabemos que ellos ya construyeron un sistema similar al que estamos necesitando, y podrían ser los encargados de la instalación del sistema sobre la ruta nacional 34" manifestó el intendente Rosso durante la firma del convenio.

Para el sistema sobre calle 9 de Julio, por tratarse de una calle dentro del ejido urbano, las exigencias fueron menores, pero con una ruta nacional son otros los parámetros que deben manejarse.

"El primer sistema los alumnos lo pudieron hacer desde cero, es decir fabricando inclusive la plaquetas, además de su programación. En este nuevo desafío el sistema a implementar debe estar homologado, por esa razón los componentes fueron adquiridos por la municipalidad de Güemes. Nuestros alumnos con nuestra supervisión, solo van a realizar la programación de los tiempos en los cambio de luces y su instalación" explicó el profesor Guillermo Ortega, quién será uno de los docentes que supervisará el trabajo del equipo de estudiantes, que invertirá en este proyecto, sus prácticas profesionalizantes.

Varios controles

El sistema de semaforización deberá contar con varios controles, uno que habilite la circulación sobre ruta 34 en sentido Norte – Sur/ Sur - Norte, otro que controle la circulación sobre calle Sarmiento en sentido Este-Oeste/Oeste -Este, otro que controle la circulación sobre avenida Teniente Ibáñez, que es la colectora de la ruta nacional, también en doble sentido, además deberán estar sincronizados con los semáforos de la terminal de colectivos, para que no haya demasiada demora al transitar sobre el tramo de la ruta que atraviesa la ciudad.

"Sabemos que es un gran desafío y una gran responsabilidad, pero considero que estamos preparados, además, vamos a contar con el asesoramiento de nuestros profesores. Lo que vamos a realizar en lo inmediato, es tomar conocimiento sobre el movimiento vehicular en el lugar, conocer a la perfección sobre las leyes de tránsito, para lo cuál ya pusieron a nuestra disposición al personal de tránsito, quienes gentilmente se ofrecieron para brindarnos toda esa información" manifestaron los alumnos que tendrán a su cargo llevar adelante este gran desafío.

Aún no hay una fecha de inicio de la tarea de instalación, tampoco un tiempo de finalización, pero los primeros pasos ya fueron dados para la implementación de aquella solución que a diario exige la comunidad sobre un lugar donde los accidentes son muy frecuentes, siendo, además, unos de los pocos cruces con que cuenta la población para poder trasladarse de un sector a otro de la ciudad.