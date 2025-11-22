"Hablaré pronto con Maduro"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que hablará pronto con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para decirle "algo muy específico", mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países por el despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el líder estadounidense.

Preguntado por si le pediría que se exilie de Venezuela, Trump prefirió no adelantar detalles de la conversación.

"No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo, pero tengo algo muy específico que decir", añadió.

Hace unos días, Trump sugirió que podría tener una conversación con Maduro.

Las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe, bautizado por el Pentágono como Operación Lanza del Sur, y destruido una veintena de lanchas, matando a más de 80 personas, bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Cuota de poder

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica y el Caribe, en un contexto en el que Washington mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas, lo que Caracas ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.

En un video compartido ayer, el ministro de Defensa atribuyó las intenciones de Estados Unidos a su "desespero por mantener su cuota de poder en el nuevo orden mundial".

Padrino dijo que hay países latinoamericanos cuyos Gobiernos están "a favor del despliegue y de la invasión" y otros "a favor de la patria y la independencia".

"Nosotros tenemos el camino claro: el camino nuestro es el del patriotismo. Allá aquellos que quieran seguir por el camino del entreguismo, del vasallismo (sic), del esclavismo", subrayó.