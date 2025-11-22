Nuevos Académicos de Honor de la Publicidad

La Academia Argentina de la Publicidad reconocerá por su invaluable aporte a la disciplina y su trayectoria a Jorge Martínez Moschini, Martín Mercado, Luis Puenzo y Dario Straschnoy. Además, otorgará una distinción In Memoriam a la figura de Silvia Mazza.

Los profesionales fueron elegidos por el Jurado de Honor conformado por Fernando Alvarez Colombres, Matias Avila, Fernando Capalbo, Ricardo Colombotto, Omar Di Nardo, Pablo Galli, Gianni Gasparini, Juan Pablo Jurado, Gabriel Lancioni, Franco Luca, Fabian Maison, Juan Marenco, Carlos Mouzo, Vanina Rudaeff, Gustavo Saldeño, Leo Senderowitsch, Pelusa Suero, Alejandro Terzi y Dylan Williams bajo la presidencia de Anita Rios.

"Entre las muchas formas que tiene una disciplina para desarrollarse y evolucionar, la práctica constante es una de las más importantes. Esa práctica está hecha por profesionales, algunos de los cuales le dan un impulso invalorable. La Academia distingue a cuatro de ellos quienes son referentes y guía para todos los que participamos del quehacer publicitario. Es una alegría seguir adelante con esta tarea de distinción que nos propusimos quienes tuvimos el sueño de crear esta academia", reflexiona Santiago Olivera, presidente de la Academia.

Anita Ríos, presidente del Jurado de Honor, comenta: "Fue un honor poder presidir un jurado tan icónico como el de la Academia de Publicidad. Fue una gran experiencia, todo fluyó, nos escuchamos y llegamos a los mejores ganadores que se podían tener. Un lujo todo. Ahora, a esperar la ceremonia."

El evento se realizará en el Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, de la ciudad de Buenos Aires, el miércoles 3 de diciembre, asistirá como miembro y jurado de la Academia, Gustavo Saldeño, de la agencia salteña Mensaje Publicidad.