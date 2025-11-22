Prestan servicio más de 3.700 enfermeros en la provincia

En el marco del Día Nacional de la Enfermería, el Ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, destacó la valiosa labor de los 3.727 enfermeros que prestan sus servicios tanto en el sector público como privado de la provincia. Durante el acto conmemorativo, el funcionario subrayó el rol esencial que desempeñan estos profesionales dentro del sistema sanitario, reconociendo su vocación de servicio y su compromiso inquebrantable con el bienestar de los pacientes.

Mangione resaltó que los enfermeros son pilares fundamentales del sistema de salud, quienes brindan una atención integral y humana, y que su trabajo va mucho más allá del cuidado físico. "Los enfermeros están siempre presentes en los momentos más difíciles, con una capacidad única para dar contención, promover la salud y garantizar la calidad de los servicios", enfatizó.

La enfermería es una disciplina que abarca no solo el cuidado físico, sino también el bienestar emocional y social de los pacientes y sus familias. Además de la atención directa, los enfermeros son responsables de la administración de medicamentos, rehabilitación, apoyo y tratamientos paliativos, entre otros aspectos clave de la atención sanitaria.