Detuvieron a dos médicos tras la muertes de un hombre durante un implante dental

La muerte de Miguel Ángel Berlini, de 64 años, que falleció cuando le realizaban un implante odontológico, fue una de las noticias más conmocionantes de este viernes y motivó la detención de dos médicos y la clausura del nosocomio del barrio de Belgrano donde se produjo la trágica intervención.

El hecho ocurrió el miércoles 19 de noviembre, cuando la víctima, que trabajaba como conductor de una aplicación de viajes, fue a la Clínica Robles para hacerse un implante dental. El cirujano maxilofacial y el cirujano plástico luego anunciaron a la familia que Berlini "no recuperó la conciencia al terminar la intervención". Tras intentar reanimarlo sin éxito, los médicos en cuestión (de 47 y 57 años) llamaron al SAME, que cerca de las 16.40 confirmó la muerte del hombre.

Luego de tan dramática derivación, intervino la Policía de la Ciudad que se limitó a comprobar que el paciente “se encontraba recostado en la sala quirúrgica, sin signos de violencia”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, ordenó la detención de ambos médicos, el secuestro de sus credenciales profesionales y la historia clínica del paciente, enviando el cuerpo a la Morgue Judicial para que se le realice una autopsia. También se colocó la faja de clausura en el establecimiento y la causa fue caratulada como homicidio culposo, mientras sigue la investigación.

"Me pidieron que no hagamos la autopsia"

La hermana de Bertini contó que, con la familia todavía en shock por el terrible desenlace de una operación que se presumía sin riesgo, “una enfermera se apersonó a la habitación y, tratando de consolarnos diciendo ‘chicas, no hagan la autopsia, porque es abrirlo y después reciben el cuerpo todo abierto. Yo lo sufrí con mi abuelo’".

"Mi hermano nada más tenía el problema en la boca, trataron de evitar que hiciéramos la autopsia”, señaló la hermana de la víctima, agregando que “cuando el doctor Robles, a las 14.30, me dice que me va a llevar a la terapia, viene el abogado. Dio la casualidad que estaba en la recepción yo y entra una persona diciendo que era el abogado de Robles. Obviamente, ya estaba muerto mi hermano y querían ver que hacer. No tuvieron opción más que decirnos esto a las 17.30 porque, primero, la clínica cierra a las 18”.

Luego agregó: “Lo que no entiendo es por qué no está clausurada esta clínica; el fiscal dijo que la había clausurado, la Policía dice que solo el quirófano. Mi hermano pagó por un anestesista y el quirófano, y el anestesista no está porque si no tendría que estar detenido con los dos médicos. O sea que lo anestesió Robles porque vino a darle una pastilla sublingual, la anestesia fue una sedación y no una anestesia total”.

La desolada mujer continuó diciendo: “Hay que averiguar si no tiene fentanilo, eso se pone en las sedaciones, no sabemos. Mi hermano vino acá a buscar una sonrisa y encontró la muerte, en esta clínica con estos dos médicos o carniceros, como quieran llamarles, No voy a parar hasta que se haga justicia” .

Además, aseguró que “desde la Fiscalía me avisaron que hicieron una primera autopsia de la cual no tengo el resultado, lo tengo que ir a buscar cuando me autoricen ellos. Nosotros queríamos cremarlo, porque era algo que hablábamos como hermanos, pero no nos lo permite el fiscal porque tarda tres meses la investigación. Está caratulado como homicidio culposo”.