PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Causa cuadernos
Conflicto IPSS-Círculo Médico
muestra lgbtiq+
Salta
Especial
Barrio Constitución
Copa Sudamericana
Guillermo Francos
Franco Colapinto
León XIV
Causa cuadernos
Conflicto IPSS-Círculo Médico
muestra lgbtiq+
Salta
Especial
Barrio Constitución
Copa Sudamericana
Guillermo Francos
Franco Colapinto
León XIV

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Autolux acompaña el regreso del TC2000 a Salta con uno de sus autos estrella: el Toyota Corolla Cross que puede coronarse en La Linda

 Adrián Di Costanzo, gerente de Marca de Autolux, dialogó con El Tribuno en el autódromo Martín Miguel de Güemes y se mostró feliz de acompañar a la competencia en su regreso a Salta.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 14:51
El stand de Autolux, del grupo Cenoa, en el autódromo Martín Miguel de Güemes. Fotos: Pablo Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Toyota lidera la competencia del TC2000 que comienza a cerrar su temporada y este fin de semana en Salta puede coronarse con el Corolla Cross, uno de los autos estrella que cualquier slateño o amante de los autos puede conseguir en las sucursales de Autolux (Av. Ex Combatientes de Malvinas 3571), concesionario oficial de Toyota e integrante del Grupo Cenoa.

 Adrián Di Costanzo, gerente de Marca de Autolux, dialogó con El Tribuno en el autódromo Martín Miguel de Güemes y se mostró feliz de acompañar a la competencia en su regreso a Salta. "Desde Autolux, como representantes oficiales de Toyota, estamos acompañando al equipo oficial de Gazoo Racing, que corren con Corolla Cross y son las mismas unidades que nosotros estamos comercializando".

 Adrián Di Costanzo, gerente de Marca de Autolux. Fotos: Pablo Yapura

Di Costanzo destacó la importancia de ser concesionario oficial y dijo que "es un orgullo, representamos la marca en Salta y en Jujuy. Estamos esperando que si le va bien las cosas a Rossi, pueda consagrarse y eso nos pone muy contentos". Cabe destacar que el segundo en la tabla anual es Emiliano Stang, también de Toyota, por lo que el equipo está a un solo paso de ser la ganadora del año.

Matías Rossi, con el Toyota Corolla Cross, puede consagrarse. Fotos: Pablo Yapura

"Al Corolla Cross con el que corre la escudería oficial, lo podemos conseguir en nuestras concesionarias. Nosotros lo tenemos en versión nastera e híbrida. En el tiempo actual, con la electrificación, tenemos unidades híbridas. Son enchufables que se recargan solas y la verdad que es algo que está muy bueno y pueden venir a nuestros concesioneros a probarla también".  

Autolux te espera en el autódromo salteño este fin de semana o en sus sucursales de Salta y Jujuy. Fotos: Pablo Yapura

"Estamos atrás de los boxes de Toyota con un stand mostrando una Hilux SRX. Acá estamos recibiendo a nuestros invitados así que pueden venir a visitarnos también por el stand de Autolux", agregó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD