Autolux acompaña el regreso del TC2000 a Salta con uno de sus autos estrella: el Toyota Corolla Cross que puede coronarse en La Linda

Toyota lidera la competencia del TC2000 que comienza a cerrar su temporada y este fin de semana en Salta puede coronarse con el Corolla Cross, uno de los autos estrella que cualquier slateño o amante de los autos puede conseguir en las sucursales de Autolux (Av. Ex Combatientes de Malvinas 3571), concesionario oficial de Toyota e integrante del Grupo Cenoa.

Adrián Di Costanzo, gerente de Marca de Autolux, dialogó con El Tribuno en el autódromo Martín Miguel de Güemes y se mostró feliz de acompañar a la competencia en su regreso a Salta. "Desde Autolux, como representantes oficiales de Toyota, estamos acompañando al equipo oficial de Gazoo Racing, que corren con Corolla Cross y son las mismas unidades que nosotros estamos comercializando".

Adrián Di Costanzo, gerente de Marca de Autolux. Fotos: Pablo Yapura

Di Costanzo destacó la importancia de ser concesionario oficial y dijo que "es un orgullo, representamos la marca en Salta y en Jujuy. Estamos esperando que si le va bien las cosas a Rossi, pueda consagrarse y eso nos pone muy contentos". Cabe destacar que el segundo en la tabla anual es Emiliano Stang, también de Toyota, por lo que el equipo está a un solo paso de ser la ganadora del año.

Matías Rossi, con el Toyota Corolla Cross, puede consagrarse. Fotos: Pablo Yapura

"Al Corolla Cross con el que corre la escudería oficial, lo podemos conseguir en nuestras concesionarias. Nosotros lo tenemos en versión nastera e híbrida. En el tiempo actual, con la electrificación, tenemos unidades híbridas. Son enchufables que se recargan solas y la verdad que es algo que está muy bueno y pueden venir a nuestros concesioneros a probarla también".

Autolux te espera en el autódromo salteño este fin de semana o en sus sucursales de Salta y Jujuy. Fotos: Pablo Yapura

"Estamos atrás de los boxes de Toyota con un stand mostrando una Hilux SRX. Acá estamos recibiendo a nuestros invitados así que pueden venir a visitarnos también por el stand de Autolux", agregó.