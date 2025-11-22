Tragedia vial en el barrio Constitución: dos jóvenes chocaron contra un camión recolector y uno murió

Un joven murió en el acto este sábado por la mañana tras un violento siniestro vial ocurrido en el barrio Constitución, en la zona este de la ciudad, luego de que la motocicleta en la que se desplazaba junto a otro hombre impactara contra un camión recolector de residuos.

El accidente se produjo cerca de las 11, cuando el camión, perteneciente a la empresa Agrotécnica Fueguina, realizaba una maniobra de giro hacia el sector de Ara San Juan. En ese momento, por causas que se encuentran bajo investigación, fue chocado desde atrás por la moto en la que circulaban dos hombres.

A raíz del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el lugar debido a las graves heridas sufridas. El otro joven resultó con lesiones y fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde quedó internado para su atención médica.

Desde la empresa Agrotécnica Fueguina confirmaron la información del siniestro y precisaron que aún esperan datos certeros desde la fiscalía a cargo del caso.