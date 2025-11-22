PUBLICIDAD

22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Causa cuadernos
Conflicto IPSS-Círculo Médico
muestra lgbtiq+
Salta
Especial
Barrio Constitución
Copa Sudamericana
Guillermo Francos
Franco Colapinto
León XIV
Deportes

Se conoció la sanción para Alpine y Franco Colapinto

La FIA determinó que Alpine incumplió la norma de devolución electrónica de neumáticos. El equipo fue multado con 5.000 euros, Colapinto conserva el P15.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 16:18
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue confirmado en su puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas, luego de que los comisarios deportivos de la FIA resolvieran la investigación por la presunta infracción en la gestión de neumáticos. La sanción recayó únicamente sobre el equipo, descartando una penalización deportiva para el piloto.

La FIA emitió el Documento 36 a las 03:45 de la madrugada (hora argentina), confirmando que el equipo Alpine fue multado con €5.000 (cinco mil euros) por la falta.

La infracción se debió al incumplimiento del Artículo 30.5 g) del reglamento, que exige a los equipos notificar electrónicamente a la FIA sobre la devolución de un juego de neumáticos intermedios tras la práctica libre en mojado. El informe de los comisarios aclaró que, si bien los neumáticos fueron devueltos físicamente, la responsabilidad de registrar el retorno electrónicamente fue incumplida por el equipo.

De esta forma, Franco Colapinto mantiene su 15ª posición de largada para la carrera de este domingo, cerrando el interrogante que se había abierto tras la jornada de clasificación.

