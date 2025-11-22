Los del Fuego le pusieron música a la final de Lanús y Atlético Mineiro

Lanús se enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana en Asunción y, antes de que los equipos salieran a la cancha, hubo fiestas en el estadio Ueno Defensores del Chaco.

Los del Fuego, la banda santafesina de cumbia, fueron los encargados de representar a Argentina en el torneo internacional. Los hinchas “Granates” cantaron a todo pulmón a la espera del inicio del partido.

Del lado brasileño, el artista Dudu Galo Doido representó a Atlético Mineiro, con un estilo musical ligado a la identidad del club. Su presencia encendió a los fanáticos “Albinegros”.tVi3ug

Más tarde, la banda paraguaya Kchiporros será la encargada de protagonizar este evento inédito en la Copa Sudamericana, con un “half-time show”, aportando música, color y la impronta cultural de la región.

Se tratará apenas de la segunda vez que un partido en Sudamérica tendrá show artístico en el entretiempo, tras la actuación de Shakira en la final de la Copa América 2024.