VIDEO. Barcelona goleó 4-0 al Athletic Bilbao y se quedó con la cima de La Liga

El Barcelona goleó por 4 a 0 al Athletic de Bilbao en su regreso al Camp Nou, por el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha de LaLiga.

Los cuatro goles del equipo local fueron realizados por Robert Lewandowski, Ferran Torres (doblete) y Fermín López Marín. Además, el “Culé” contó con ventaja numérica por la expulsión de Oihan Sancet.

En el primer tiempo, a los cuatro minutos, el polaco Robert Lewandowski ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Unai Simón y puso el 1 a 0. En el final, a los 48 minutos, el Barcelona amplió su ventaja con gol de Ferran Torres.

En el complemento, el “Barça” selló su victoria con los goles de Fermín López Martin, a los 3 minutos, y un nuevo tanto de Torres a los 45 minutos.tVi3ug

Con este resultado, el Barcelona se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades. Por su parte, el Athletic no logró sumar para escalar en la tabla y llegar a los puestos de copas europeas, por lo que se mantiene en el octavo puesto con 18 puntos.

Otro de los resultados de la jornada de este sábado fueron la caída del Alavés, con los argentinos Lucas Boyé y Nahuel Tenaglia de titulares en el equipo de Eduardo Coudet, por 1 a 0 frente a Celta de Vigo y la Real Sociedad derrotó por 3 a 1 a Osasuna.