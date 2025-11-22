Circulaba por la ruta nacional 16 con un auto que tenía pedido de secuestro

inicia sesión o regístrate.
Un operativo policial desplegado anoche sobre la ruta nacional 16, permitió recuperar un automóvil que tenía pedido de secuestro. El hecho ocurrió a pocos metros del acceso sur de El Quebrachal
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Seguridad Vial y del Distrito de Prevención 5 de Joaquín Víctor González, en el marco de los controles vehiculares habituales que se realizan en la zona.
Según informaron fuentes policiales, durante la verificación física del vehículo y el chequeo de los datos identificatorios, los uniformados constataron que el rodado tenía un requerimiento judicial activo. Inmediatamente se identificó al conductor, quien quedó a disposición de la Justicia mientras el vehículo fue secuestrado.
En la causa interviene el Juzgado de Garantías correspondiente, que dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.
Moto adulterada en Salta
En otro operativo realizado esta madrugada la ruta provincial 26, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial demoraron a un hombre por circular en una moto con la numeración de motor adulterada.
La situación fue detectada tras una fiscalización del rodado, el vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.