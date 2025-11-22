Accidente fatal en la ruta 34: un motociclista chocó de frente contra una camioneta a la altura de Ballivián

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la ruta nacional 34, a la altura de Ballivián, en el departamento General San Martín, donde una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Según las primeras informaciones, el impacto se produjo cuando el conductor de la moto, que se desplazaba desde Ballivián hacia la localidad de Campichuelo, cruzó de carril e impactó de frente contra una camioneta que circulaba en sentido sur–norte.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista perdió la vida en el lugar. De acuerdo a versiones no oficiales, sería oriundo de Campichuelo, jurisdicción de Embarcación, dato que aún no fue confirmado por fuentes oficiales.

Tras el siniestro, intervinieron efectivos de Gendarmería y personal de la Policía de la Provincia, quienes trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y preservar el lugar del hecho. Además, dos ambulancias asistieron a las personas involucradas. Una trasladó al conductor de la camioneta a un centro sanitario de Ballivián, mientras que la otra se dirigió hacia el hospital de Embarcación.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un parte oficial sobre la identidad de las personas implicadas ni sobre el estado de salud del ocupante de la camioneta. La fiscalía interviniente investiga las circunstancias del hecho para determinar cómo ocurrió el cruce de carril y la responsabilidad en el siniestro.

El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante varias horas debido a las tareas periciales y el retiro de los vehículos involucrados.