Colocan un Pin malvinero para mantener la memoria

La Comisión Provincial de Veteranos de la Guerra de Malvinas en Salta condecoró con el pin Malvinero, a la Academia Premilitar "Malvinas, honor y gloria". El mismo fue colocado en moño de la Bandera Argentina y también, a su portadora. La ceremonia se realizó en el Campo Histórico de la Cruz, en el Día de la Soberanía Nacional.

Memoria

La actividad busca reforzar la memoria histórica y el valor de la soberanía como pilar fundamental de la identidad nacional en una institución que crece en Salta.

De esta manera, los Veteranos de Guerra continúan promoviendo el conocimiento de los hechos históricos que consolidan la soberanía y la unidad del pueblo argentino.

La Academia Premilitar "Malvinas Honor y Gloria", se encuentra en calle Juan Matienzo N° 669 de Barrio Miguel Ortiz, zona norte.