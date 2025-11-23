El espacio aéreo del país está sin control

Un nuevo narcoavión abandonado fue hallado en un campo de la localidad santafesina de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal, Santa Fe. La aeronave, que exhibe una bandera boliviana, fue detectada íntegra sobre un campo de trigo por un productor rural.

Los agentes de la Comisaría 7 acudieron al lugar y posteriormente se sumó Gendarmería Nacional para realizar las pericias. "Las pericias realizadas con los perros de Gendarmería confirmaron que la aeronave de bandera boliviana fue utilizada para transportar cocaína". Además, se hallaron combustible y ropas abandonados en la avioneta. Se presume que "la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad" y que los responsables descartaron el avión. Se trata de la sexta aeronave hallada en Santa Fe y alrededores, aunque en todo el país son decnas ya en lo que va del año. El caso de Curupaity se suma a un antecedente del 11 de noviembre, cuando otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue encontrada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Aquella aeronave había "bajado" parte del cargamento incautado cuando fue detenido un narcotraficante rosarino en Exaltación de la Cruz.

Anteriormente, el 8 de agosto apareció otro avión siniestrado oculto en el monte entre Pergamino y Colón, los peritajes hallaron rastros de cocaína. A fines de julio y principios de junio, se registraron otros hallazgos similares, como el de restos calcinados de una avioneta en La Vanguardia, Constitución, y una situación parecida en jurisdicción de Manuel Ocampo, cercana a Pergamino. En otro caso reciente, el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos tras el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en Estación Díaz, San Jerónimo. Investigadores federales sostienen que la aeronave llegó desde Bolivia, descargó cocaína en un campo en Buenos Aires y luego aterrizó por un desperfecto mecánico.