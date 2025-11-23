PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
23 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección
Narcovuelos
Narcovuelos
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección
Narcovuelos
Narcovuelos

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Reconocimiento a la Bodega Colomé

Fue incluida entre las mejores experiencias enoturísticas en el ranking The World's Best Vineyards 2025.
Domingo, 23 de noviembre de 2025 00:52
La bodega está ubicada en el Valle Calchaquí.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional gracias al reconocimiento obtenido por Bodega Colomé, incluida entre las mejores experiencias enoturísticas del planeta en el prestigioso ranking The World's Best Vineyards 2025, elaborado por especialistas y referentes del sector vitivinícola mundial.

Este logro no solo refleja la excelencia enológica y turística de Colomé, una de las bodegas más antiguas de Argentina, sino que también reafirma el crecimiento sostenido del enoturismo en los Valles Calchaquíes, impulsado por la combinación de paisajes únicos, tradición, innovación y la calidad de sus vinos de altura.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que "este reconocimiento confirma algo que los salteños sabemos hace tiempo: nuestros vinos, nuestras bodegas y nuestra cultura enológica están entre lo mejor del mundo. Colomé es un emblema de nuestra identidad y un motor para el desarrollo turístico de toda la región".

La distinción obtenida por Colomé fortalece la visibilidad del destino en materia de enoturismo y suma valor a uno de los grandes atractivos de la provincia: la emblemática Ruta del Vino de Salta, un recorrido que integra paisajes incomparables, cultura viva y algunas de las bodegas de altura más reconocidas del mundo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD