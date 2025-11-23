Dos motociclistas perdieron la vida en sendos siniestros viales, ocurridos en ruta 34 y en la Capital

Dos jóvenes motociclistas perdieron la vida ayer en sendos siniestros viales, uno de ellos -de madrugada- ocurrió cerca de General Ballivián, en ruta 34, en el norte provincial; en tanto el segundo siniestro fatal se desencadenó en horas de la mañana, en barrio Constitución, en el este de la capital, cuando un motociclista chocó desde atrás un camión perteneciente a la empresa Agrotécnica Fueguina, falleciendo el conductor de la motocicleta. La alcoholemia para el trabajador dio negativa; mientras para la víctima arrojó resultado positivo.

Fuentes informaron que la tragedia se desencadenó en el barrio Constitución, cerca del acceso a la ciudad, cuando la motocicleta en la que se desplazaba la víctima junto a otro hombre impactó contra un camión recolector de residuos en la parte trasera.

El chofer del rodado de mayor tamaño, según trascendió, fue liberado luego de someterse a las pericias correspondientes y su test de alcoholemia habría arrojado resultados negativos.

El accidente se produjo cuando el camión, perteneciente a la empresa Agrotécnica Fueguina, realizaba una maniobra de giro hacia el sector de Ara San Juan. En ese momento, por causas que se encuentran bajo investigación, fue chocado desde atrás por la moto en la que circulaban dos hombres. Aparentemente ambos presentaban alcohol en sangre.

A raíz del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el lugar, debido a las graves heridas sufridas. El otro joven resultó con lesiones y fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde quedó internado para su atención médica y pronóstico reservado.

Desde la empresa Agrotécnica Fueguina confirmaron la información del siniestro y precisaron que aún esperan datos certeros desde la fiscalía a cargo del caso.

El camión que protagonizó el accidente quedó a disposición de la Justicia para ser inspeccionado y los residuos de su interior debieron ser depositados en otro vehículo.

En el norte

En tanto, en horas de la madrugada un joven motociclista con residencia en Campichuelo murió al impactar con su vehículo frontalmente contra una camioneta en circunstancias que se investigan.

Tras la colisión la motocicleta quedó incrustada en el frente de la camioneta, aseguraron las fuentes.

Motocicletas, vehículo mortal

Los siniestros viales ya se cobraron en todo el territorio provincial al menos 115 vidas en lo que va del año y esta cifra se acerca peligrosamente a la cantidad promedio de los últimos años.

A pesar de las campañas publicitarias y a las supuestas inversiones en obras de seguridad vial, los siniestros son cada vez más graves y las motocicletas, al igual que el año 2024, marchan en primer lugar de siniestralidad y en fatalidad, también.

De más está decir que la cantidad de heridos que a diario provocan estos vehículos hacen de los mismos el más peligroso de los que circulan.