Se compite hoy en Las Liebres la final de Torneo Teco Racing

Adrenalina a la máxima expresión. La sexta y última fecha del apasionante torneo Teco Racing de los autos de colección, que lidera el multicampeón salteño Fernando Nocetti, se definirá hoy con la participación de 38 binomios de Salta, Tucumán y Jujuy, para cerrar la temporada 2025.

La gran competencia se llevará a cabo a partir de las 12 horas en el barrio privado de Las Liebres, en San Lorenzo Chico, en donde se prevé nuevamente un multitudinario acompañamiento a los binomios, como fue en las ediciones realizadas hasta el momento.

Cabe destacar que las pruebas del torneo, diseñado y fiscalizado por el también campeón salteño Alfredo Valdez Diez y actual director de Teco Racing, se iniciarán con el reconocimiento de las pistas, mientras que cerca de las 16 comenzará la competencia final.

Copilotos de lujo

Pero lo cierto es que el torneo Teco Racing volverá a ser parte de la constante integración social y en esta oportunidad participarán de las pruebas finales chicos que trabajan actualmente en equinoterapia pertenecientes a la Fundación del Azul, que lidera Helena Cataldi, como así también chicos con distintas capacidades de la Fundación Meta Pué, dirigida por Carlos Falló.

Un alto nivel

Cabe destacar que las pruebas de Teco Racing lograron en los últimos años un nivel de excelencia y performance que la deja a la par de los principales sistemas de medición que se realizan en el país y gran parte del mundo en estos tipos de competiciones.

Así, las competencias no solo congregan a pilotos de todo el territorio argentino, sino que además deja a sus participantes en condiciones de competir en grandes eventos como "Las 100 millas", "La Gran Carrera" y competencias de excelente nivel, poniendo a la provincia de Salta, en un foco de los grandes eventos automovilísticos.

"Para mí y todos los competidores es un gran placer que las principales marcas y pilotos de todo el país elogien los niveles de profesionalismo con que trabajamos en cada competición. Eso demuestra que Salta está a la altura de grandes eventos", resaltó Valdez Diez.

Que és el Teco Racing

El torneo Teco Racing es un campeonato de autos de colección que se desarrolla en NOA. Se trata de pruebas de precisión con autos clásicos de Salta, Jujuy y Tucumán, que forman parte de jornadas que combinan automovilismo, familia y otras actividades como música en vivo y exhibiciones de clubes de autos.

Cada competencia consiste en pruebas de precisión con los coches, similar a un rally histórico y en donde los equipos suman ganadores y puntos.