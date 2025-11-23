El aumento del GNC está al caer

En los próximos días comenzará a reflejarse en las estaciones de servicio de la ciudad de Salta una actualización en el precio del Gas Natural Comprimido (GNC), en el marco de un contexto de aumento sostenido de los costos operativos que viene afectando al sector desde hace más de un año.

A diferencia de otros combustibles, el precio del GNC se encuentra totalmente liberado. Desde la Cámara Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta aclararon, respecto de una publicación realizada ayer por este diario, que "los precios de GNC se encuentran liberados, por tanto cada empresa los fija con criterio propio. La Cámara de EESS no tiene ni la función ni las facultades para fijar precios. El precio del GNC se establece en contratos entre privados (productor, transporte, distribución y estación de servicio), lo que permite que haya variaciones según la estación y las zonas geográficas".

Es que en las últimas horas se conoció que en los próximos días habrá un incremento en el precio del GNC, por un fuerte incremento que se viene dando en los costos operativos: precio del gas natural, electricidad, salarios y mantenimiento de la estructura de las estaciones. Por lo tanto cada estacionero pondrá el precio que considere de acuerdo a sus costos.

Desde el sector destacaron, respecto del precio, que en la ciudad hay una brecha del 8% entre la estación que más caro vende el GNC con la que lo comercializa más barato.