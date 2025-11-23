Marcha y pedido de justicia por Santiago Liquin tras su muerte en la avenida del Carnaval

Familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para pedir justicia por Santiago Liquin, el joven motociclista que murió tras ser embestido por un automovilista en estado de ebriedad sobre avenida del Carnaval a inicios de mes.

La movilización se desarrolló sobre avenida Ex Combatientes de Malvinas y contó con la participación de numerosas personas que se sumaron al reclamo.

“Le damos gracias a toda la gente que se presentó y nos acompañó. Fue muy emocionante ver todo el apoyo que recibimos”, expresó Saúl Liquin, padre de la víctima, en declaraciones a El Tribuno. “Ese apoyo es por la calidad de persona que era mi hijo. Él esa noche del martes 11 se iba a trabajar, era una persona muy buena, muy conocida por todos”, agregó.

Foto: Javier Rueda

Cómo ocurrió el siniestro

Según el contexto judicial del caso, el trágico siniestro ocurrió durante la noche del martes 11 de noviembre, cuando un automovilista de 49 años, con 1,26 gramos de alcohol en sangre, habría invadido el carril contrario sobre avenida del Carnaval y colisionado de frente contra la motocicleta que conducía Santiago Liquin, de 25 años.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, y falleció horas después en el hospital San Bernardo. El conductor del vehículo habría intentado darse a la fuga hacia un descampado, pero fue demorado por un efectivo policial que se encontraba en el lugar.

Foto: Javier Rueda

En el marco de la investigación, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó provisionalmente al acusado por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la fuga y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l. Además, solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías.

El pedido de justicia del padre de Santiago

Durante la marcha, Saúl Liquin anunció que habrá una nueva movilización el próximo miércoles 26, coincidiendo con el día de su cumpleaños, cuando se llevará a cabo una audiencia multipropósito en Ciudad Judicial. “Ese señor puede mostrarse arrepentido ahora, puede llorar, pero en el momento del accidente no mostró ni un poquito de humanidad con mi hijo”, afirmó.

En ese sentido, el padre del joven pidió una respuesta contundente por parte de la Justicia. “Les pido a los que imparten justicia que se pongan la mano en el corazón, que piensen en sus familias, que tengan empatía con nosotros. Necesitamos una pena ejemplar para que esto no vuelva a pasar”, sostuvo.

Foto: Javier Rueda

También reconoció los controles viales que se realizan en la ciudad, pero advirtió que todavía hay conductores que no toman conciencia. “Sabemos que hay controles, señalización, trabajo del Gobierno y la Municipalidad, pero parece que hay personas que no entienden que manejar alcoholizado puede quitar vidas”, remarcó.