26°
23 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

Podría haber tres conductores para Gran Hermano Generación Dorada

Volverían dos históricos.
Domingo, 23 de noviembre de 2025 18:40
“Adelante mis valientes”, la frase de Soledad Silveyra que marcó a fuego las primeras ediciones de Gran Hermano, allá por principios de siglo. Ahora se podría volver a escuchar. 

Es que, según el periodista de espectáculos Fabricio Desabatto, Telefe baraja la posibilidad de contar con tres conductores en esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada. Solita sería una de las conductoras.

Jorge Rial sería el otro “histórico” que volvería a conducir el reality show. El tercero sería Santiago del Moro, el encargado estelar de las últimas ediciones.

Dessabato incluso aseguró que la producción maneja la posibilidad de que del Moro sea a su vez participante. Siguiendo con los posibles participantes, el chimentero agregó que ”hay ex-GH fuertes a un paso de volver a GH".

