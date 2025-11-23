Milan venció al Inter en el clásico y es nuevo escolta de la Serie A

Milan venció este domingo como visitante por 1-0 al Inter de Milán en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Serie A de Italia en el marco de un nuevo clásico della Madonnina llevado a cabo en el estadio Giuseppe Meazza.

El único gol del encuentro lo convirtió el atacante estadounidense Christian Pulisic, a los 9 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el elenco rojinegro alcanzó la segunda posición del campeonato italiano con 25 puntos, a dos del líder Roma, quienes consiguieron un triunfo por 3-1 ante Cremonese con un tanto del argentino Matías Soulé.

Por su parte, los ‘nerazzurris’, con Lautaro Martínez como titular, no pudieron continuar la racha de tres victorias consecutivas y cayeron a la quinta plaza con 24 unidades. Ahora, deberán visitar España para medirse ante el Atlético de Madrid, el próximo miércoles desde las 17:00 por la quinta jornada de la Champions League.

Llegadas claras

En un encuentro en el que el elenco local comenzó mejor estuvo más próximo a conseguir abrir el marcador, Milan terminó consiguiendo en los pies de Pulisic la clave para quedarse con el triunfo. Los dirigidos por Cristian Chivu estrellaron dos remates en el poste en la primera mitad por parte de Francesco Acerbi, a los 27’ y el ‘Toro’ Martínez, a los 37’. No obstante, el duelo se fue al descanso sin modificaciones en el resultado.

Ya en el complemento apareció el delantero norteamericano, quien solo debió empujar la pelota al fondo del arco tras aprovechar un rebote del arquero rival, Yann Sommer.

Más adelante, Inter de Milán tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal, pero Hakan Calhanoglu no pudo vencer al guardameta francés Mike Maignan, quien se estiró para evitar el tanto.tVi3ug

En el resto de encuentros de la jornada, Parma se impuso por 2-1 ante Hellas Verona, mientras que Lazio ganó 2-0 frente a Lecce.