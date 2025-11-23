Boca le ganó a Talleres, clasificó a cuartos de final y ahora se enfrentará a Argentinos Juniors

Boca Juniors le ganó a Talleres de Córdoba 2 a 0 y clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura ante Argentinos Juniors (el bicho eliminó a Vélez este sábado). A los 28 minutos del primer tiempo, Miguel Merentiel abrió el marcador para el xeneize. Además, Agustín Marchesín atajó un penal sobre el final de la primera etapa.

Boca Juniors se midió con Talleres de Córdoba en La Bombonera, por el encuentro correspondiente a los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. El equipo cordobés es dirigido por uno de los máximos ídolos del xeneize, Carlos Tevez y fue muy recibido por su exclub.

El “Xeneize” llegaba a este compromiso después de un sólido triunfo por 2-0 frente a Tigre en La Boca, con los goles del defensor central Ayrton Costa y el centro delantero Edinson Cavani – penal-. Tras este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda obtuvo el primer lugar y concretó la ventaja de la localia.

Por otra parte, la “T” selló la fase regular con un frustrante empate 0-0 ante Instituto de Córdoba en el estadio Monumental Presidente Perón. De esta forma, el equipo comandado por el director técnico Carlos Tevez se metió en la fase definitoria, en el último lugar de la clasificación.