Visita relámpago e inesperada: Wanda Nara recorrió Salta capital y el interior provincial, ¿a qué vino?

La mediática empresaria Wanda Nara protagonizó un sorpresivo viaje por el norte argentino: durante un fin de semana largo llegó a la ciudad de Salta, desde donde compartió en sus historias de Instagram varias postales, y también se trasladó hasta Embarcación, en el departamento General José de San Martín.

La visita no fue sólo turística: cenó en un restaurante en la localidad salteña de Cerrillos y llevó adelante un recorrido por una reconocida empresa local que cuenta con producción agrícola, elaboración y procesos industriales.

En su perfil de Instagram, Wanda compartió imágenes tanto del centro de Salta -donde se la ve frente a la emblemática catedral- como de zonas del interior provincial, reflejando su encanto por los diferentes rincones de la provincia.

La presencia de Wanda Nara en Embarcación también llamó la atención: la ciudad, ubicada a 275 kilómetros de la capital salteña, es conocida por su clima subtropical y su relevancia estratégica en la región, aunque no es una de las zonas más turísticas de la provincia.

Aunque su visita fue breve, generó repercusión mediática local, tanto por su agenda empresarial como por el gustito visual que dejó en redes. ¿Habrá vuelto con nuevos proyectos en la provincia, o simplemente buscó un fin de semana distinto y relajado?