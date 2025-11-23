PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

guerra entre rusia y ucrania
Serie A de Italia
Liga Profesional de Fútbol
Clima en Salta
Cristina Kirchner
General Güemes
Liga Profesional
Tragedia en Anta
Wanda Nara en Salta
Crisis Económica
guerra entre rusia y ucrania
Serie A de Italia
Liga Profesional de Fútbol
Clima en Salta
Cristina Kirchner
General Güemes
Liga Profesional
Tragedia en Anta
Wanda Nara en Salta
Crisis Económica

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Visita relámpago e inesperada: Wanda Nara recorrió Salta capital y el interior provincial, ¿a qué vino?

En su perfil de Instagram, Wanda compartió imágenes tanto del centro de la capital, donde se la ve frente a la emblemática catedral, como de zonas del interior provincial.
Domingo, 23 de noviembre de 2025 22:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La mediática empresaria Wanda Nara protagonizó un sorpresivo viaje por el norte argentino: durante un fin de semana largo llegó a la ciudad de Salta, desde donde compartió en sus historias de Instagram varias postales, y también se trasladó hasta Embarcación, en el departamento General José de San Martín. 

La visita no fue sólo turística: cenó en un restaurante en la localidad salteña de Cerrillos y llevó adelante un recorrido por una reconocida empresa local que cuenta con producción agrícola, elaboración y procesos industriales.

En su perfil de Instagram, Wanda compartió imágenes tanto del centro de Salta -donde se la ve frente a la emblemática catedral- como de zonas del interior provincial, reflejando su encanto por los diferentes rincones de la provincia.

La presencia de Wanda Nara en Embarcación también llamó la atención: la ciudad, ubicada a 275 kilómetros de la capital salteña, es conocida por su clima subtropical y su relevancia estratégica en la región, aunque no es una de las zonas más turísticas de la provincia. 

Aunque su visita fue breve, generó repercusión mediática local, tanto por su agenda empresarial como por el gustito visual que dejó en redes. ¿Habrá vuelto con nuevos proyectos en la provincia, o simplemente buscó un fin de semana distinto y relajado? 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD